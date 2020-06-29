Югорск, Югра, , 19:22 — REGNUM В частном детском саду Югорска (ХМАО) закрыт на карантин частный детский сад — центр Монтессори «Югорский Умка». Об этом сообщают «Новости Югры».

Главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Югорску и Советскому району Ирина Крылова информировала издание, что коронавирусом заражён один ребёнок. У него ОРВИ и острый фарингит.

Выявлены 15 контактных лиц — это шесть сотрудников и девять детей. Все они находятся под медицинским наблюдением. Результаты тестов на коронавирус у них пока не известны.