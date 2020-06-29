Екатеринбург, , 19:15 — REGNUM В Свердловской области отправили 67-летнего мужчину, который убил своего двухлетнего внука, в психбольницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

У убийцы обнаружили временное психическое расстройство, развившееся на фоне пристрастия к алкоголю. Мужчина видел галлюцинации. Кроме убийства одного из внуков, пенсионер похитил двух внуков. Однако гражданина удалось задержать, а детей — освободить.

Пенсионера освободили от уголовной ответственности, ему назначено принудительное лечение в психбольнице.

Как сообщало ИА REGNUM, суд над пенсионером начался ещё в конце февраля 2020 года.

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