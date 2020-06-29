Екатеринбург, , 19:00 — REGNUM Екатеринбургская епархия изучает данные о якобы насилии над несовершеннолетними в Среднеуральском женском монастыре в период с 2009 по 2010 годы. Об этом в пресс-службе подразделения сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

На сегодняшний день удалось установить круг бывших воспитанников, утверждающих, что в монастыре к ним применяли недопустимые воспитательные меры. Сотрудники епархии находятся с ними на связи, собирают и всячески изучают их показания и выясняют причины, по которым молодые люди не заявляли о таких недопустимых мерах ранее.

«В случае необходимости по просьбе указанных лиц епархия готова оказать им духовную и психологическую помощь», — отметили в учреждении. Добавим, ранее некоторые СМИ распространили сведения о том, что в монастыре плохо обращались с детьми.