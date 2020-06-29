Екатеринбург, , 18:59 — REGNUM В Госдуме намерены разобраться, почему в Свердловской области частные клиники отказываются делать компьютерную томографию (КТ) легких.

«Вполне возможно, без неформальных указаний клиникам не обошлось. Как в середине апреля в сообществе шептались, что был запрет, кроме «благословлённых» эпидемиологическими властями лабораторий, делать тесты на covid, так, возможно, и здесь нет дыма без огня», — рассуждает депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») в соцсетях.

Парламентарий переболел COVID-19 и из-за больших очередей в муниципальных больницах решил сделать КТ легких в частной клинике.

«По закрытии больничного обзвонил почти все частные клиники Екатеринбурга. Выслушали. Попросили направление от лечащего врача. Предоставил. Только после этого мне признались, что они КТ пока не делают. Вернее, где-то признались, а где-то продолжают настаивать, что у них сломался аппарат. Вроде как никому хочется, чтобы из-за выявленного случая клинику закрыли на карантин», — отметил депутат.

«Интересно поразбираться», — дал он оценку ситуации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Дмитрий Ионин болел COVID-19.

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