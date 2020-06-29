, 18:53 — REGNUM Популярную в социальных сетях исполнительницу танца живота приговорил к тюремному сроку за пропаганду распущенности суд в Египте. Об этом 29 июня сообщает Reuters.

Уголовное дело против популярной в социальных сетях танцовщицы Саму Эль-Масри по обвинению в пропаганде распущенности и аморальности было заведено в апреле текущего года. В итоге суд приговорил звезду социальных сетей к трём годам тюремного срока и к уплате штрафа в размере 300 тыс. египетских фунтов (около 1,3 млн рублей). Согласно решению суда, танцовщица использовала социальные сети для пропаганды безнравственности и этим попыталась разрушить семейные ценности и принципы, что запрещено конституцией страны.

Иск против Эль-Масри и нескольких других блогеров подал в суд член парламента Египта Джон Талаат. Политик заявил, что между свободой и развратом есть огромная разница.

Осуждённая девушка опровергла все обвинения в её адрес и заявила, что сдаваться не собирается. По словам танцовщицы, все видеозаписи были у неё украдены и выложены в социальную сеть без её ведома и согласия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подаче иска в суд на популярный сервис онлайн-трансляций Twitch пользователем этого сервиса из-за того, что, по его словам, он стал «сексуальным наркоманом», в чём виноваты множество полуодетых девушек-стримеров.