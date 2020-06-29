Рим, , 18:51 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 29 июня, в Италии умерли 34 744 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 22), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 189 196 человек, за день этот показатель увеличился на 305 (днем ранее — на 307).

Число подтвержденных носителей выросло на 126 (днем ранее — на 174). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 240 436. В настоящее время заражены 16 496 человек — на 185 меньше, чем днем ранее.

Показатели количества умерших за сутки и количества новых подтвержденных носителей вируса вернулись к уровню конца февраля 2020 года, отметили представители службы.