Москва, , 18:51 — REGNUM Главный врач московской больницы №71 и известный теледоктор Александр Мясников высказался сегодня, 29 июня, в своем телеграм-канале об электронных сигаретах, и в частности о важности содержащегося в них никотина в качестве заместительной терапии для желающих бросить курить. Медик пояснил, что его комментарий связан с будущим голосованием в Госдуме за законопроект по поводу электронных сигарет. Напомним, что среди прочих мер рассматривается снижение никотинового порога в жидкости электронных сигарет до 20 мг/мл. Эксперт считает это количество недостаточным для должного эффекта электронных сигарет, упоминая опыт США, где установлена норма в 60 мг/мл никотина.

Курение во всем мире, подчеркнул Мясников, является одной из ведущих развития множества заболеваний — инсультов, инфарктов, рака, пневмоний, от которых погибают до 7 млн человек в мире ежегодно. Вместе с тем, заявил медик, «губит людей не никотин, губят продукты сгорания табака, в них более 1000 канцерогенов и особенно — микрочастицы пепла и угарный газ». «Никотин, — пишет доктор Мясников, — самое безвредное, что может поступать с табачным дымом, это не канцероген. Но ирония в том, что наш организм требует именно никотина! Курильщик подсаживаете никотиновые рецепты мозга (есть такие) на ежедневную стимуляцию. И вместе с никотином получает в довесок 1000 канцерогенов табачного дыма!».

При этом, уверен медик, «только 3−6% людей могут бросить курить с первого раза». Самым эффективным способом для того, чтобы помочь побороть пагубную привычку, является никотинозаместительная терапия, пишет Мясников.

«Самый острый период в бросании курить — первые дни, «ломка» — 3−4 недели. Если поддержать организм никотином — будет легче. Только надо его доставить без всего этого мириада канцерогенов табачного дыма. Варианты — никотиносодержащие пластыри, жвачка и спреи. И электронные сигареты», — отмечает теледоктор в своем телеграм-канале. Однако, напоминает он, электронные сигареты сейчас «попали под борьбу с курением, хотя являются одним из самых эффективных инструментов этой самый борьбы».

При этом, полагает специалист, электронные сигареты в качестве заместительной терапии эффективнее того же пластыря, поскольку содержат количество никотина, более привычное организму курильщика. Именно поэтому, считает Мясников, европейские ограничения в 20 мг/мл никотина на 1 мл жидкости (по сравнению с 60 мг/мл в США) «выхолащивают идею замещения никотина». Впрочем, данную норму в Евросоюзе по этой причине также уже собрались пересмотреть в пользу увеличения, напоминает ИА «Росбалт».