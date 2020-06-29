Саранск, , 18:51 — REGNUM В Мордовии 287 936 человек уже проголосовали по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Такие данные по состоянию на 29 июня представлены ЦИК России.

По состоянию на 1 января 2020 года, в республике зарегистрировано 618 286 участников голосования. Таким образом, сове мнение по поправкам в основной закон страны уже высказали более 46,5% от общей численности внесенных в списки избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Владимир Волков ранее отмечал важность поправок о национальной безопасности. Глава Мордовии полагает, что эта часть изменений укрепляет незыблемость границ РФ. Не менее важен факт совершенствования баланса властей.

Читайте также: Глава Мордовии: в Конституции укрепляется роль регионов