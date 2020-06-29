Лондон, , 18:44 — REGNUM Число погибших от COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 25, общее число жертв заболевания составляет 43 575 человек, 29 июня передает BBC.

Великобритания находится на третьем месте в мире по числу погибших от COVID-19. Число случаев коронавирусной инфекции в Соединенном Королевстве с начала эпидемии составило 312 653.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал предположение, почему в стране сложилась тяжелая ситуация с COVID-19. Джонсон заявил, что британцы «толще почти всех в Европе».

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