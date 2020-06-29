Мурманск, , 18:34 — REGNUM Из 1566 мурманских пациентов, находящихся на лечении с COVID-19, 172 переносят болезнь в средней степени тяжести, состояние 30 человек медики оценивают как тяжелое, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр отметил, что рост заболеваемости обусловлен семейными контактами и проведением досуга в компаниях. В ведомстве прогнозируют подъёму заболеваемости.

Напомним, на парад войск в Мурманске пришли сотни человек вопреки рекомендациям властей остаться дома и посмотреть на шествие в режиме онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, прозвучавшим на оперативном совещании в региональном правительстве, в Мурманской области — 5093 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 99 человек. Выздоровело 3683 человек — это 70% от заболевших. В списке скончавшихся от COVID-19 — 13 человек.