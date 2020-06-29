Ростов-на-Дону, , 18:34 — REGNUM Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону поставил точку в уголовном деле в отношении главного архитектора областного центра. Роману Илюгину вынесен оправдательный приговор, пишет «Коммерсант».

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2019 года в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). При этом он отрицал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Илюгин несколько месяцев провёл в следственном изоляторе, затем был переведён под домашний арест. В марте 2020 года руководитель городского департамента архитектуры и градостроительства вышел на работу, находясь под подпиской о невыезде.

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