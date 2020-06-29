Рим, , 18:31 — REGNUM В 14 (из 15 проанализированных) стран — членов ЕС принцип равенства мужчин и женщин в сфере труда соблюдается не в полной мере, таковы данные исследования комитета по социальным правам Европейского совета, передает Adnkronos в понедельник, 29 июня.

В числе стран, где необходимые результаты не достигнуты — Италия, Франция, Нидерланды, Бельгия. Единственным исключениям стала Швеция.

Неравенство выражается прежде всего в разном уровне зарплат у мужчин и у женщин, отметили авторы исследования.