Екатеринбург, , 18:40 — REGNUM В Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург) увеличили в шесть раз число иностранных студентов. Об этом заявил ректор вуза Яков Силин.

На встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашев Силин заявил, что в вузе выполняются все показатели, а большинство даже перевыполняются.

«Плюс мы участвуем в реализации программы Уральская инженерная школа, а у нас все, что связано с пищевыми технологиями, биоинженерией, инженерной подготовкой — это наше преимущество», — сказал руководитель.

Ранее ректор уточнял, что численность иностранных студентов увеличилась с 200 до 1200 человек за последние четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, уральские вузы ранее были переведены на дистанционный режим из-за пандемии COVID-19.

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