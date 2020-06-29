Екатеринбург, 29 июня 2020, 18:40 — REGNUM В Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург) увеличили в шесть раз число иностранных студентов. Об этом заявил ректор вуза Яков Силин.
На встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашев Силин заявил, что в вузе выполняются все показатели, а большинство даже перевыполняются.
«Плюс мы участвуем в реализации программы Уральская инженерная школа, а у нас все, что связано с пищевыми технологиями, биоинженерией, инженерной подготовкой — это наше преимущество», — сказал руководитель.
Ранее ректор уточнял, что численность иностранных студентов увеличилась с 200 до 1200 человек за последние четыре года.
Как сообщало ИА REGNUM, уральские вузы ранее были переведены на дистанционный режим из-за пандемии COVID-19.
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