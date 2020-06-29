Челябинск, , 18:09 — REGNUM В Челябинске все поступающие в стационары будут протестированы на коронавирус. Об этом сообщила глава горздрава Наталья Горлова.

Речь идёт как о плановых госпитализациях, так и об экстренных. Чиновница надеется на то, что эта мера позволит остановить заносы инфекции в лечебные учреждения.

По данным пресс-службы мэрии, системы для осуществления экспресс-тестов уже поступили в Челябинск. Ранее на их покупку по решению мэра Натальи Котовой было выделено 7 млн рублей.