Архангельск, , 18:04 — REGNUM Архангельская спецкомиссия по расследованию летальных исходов пациентов с COVID-19 установила причину гибели еще 19 человек. Эксперты заключили, что причиной смерти пяти пациентов стали хронические заболевания, а не опасная инфекция. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«В четырнадцати случаях комиссией на основании всех результатов экспертиз подтверждено, что причиной смерти стали тяжёлые осложнения, в частности, острый респираторный дистресс-синдром и двусторонняя пневмония, вызванные новой коронавирусной инфекцией. В пяти случаях установлено, что смерть наступила вследствие хронического заболевания», — сообщил министр здравоохранения региона Антон Карпунов.

Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 скончались 28 пациентов.

Добавим, что за сутки в Архангельской области за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 102 человек. Общее число зараженных с начала пандемии выросло до 5556.

Основная доля новых пациентов выявлена в областном центре — 49 человек. На втором месте — Северодвинск, там за сутки SARS-CoV-2 был обнаружен у 42 человек. Новые случаи продолжают выявлять и в районах — на севере и на юге области.