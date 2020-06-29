Приштина, , 23:06 — REGNUM Вечером 28 июня в Национальном институте общественного здравоохранения Косово сообщили, что за сутки в результате обследования 202 образцов в крае было выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. 31 пациент был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 2677 случаев заражения коронавирусом. Около 60% из них приходится на июнь. 49 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 1425 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 1203 человека.

Несмотря на рост числа выздоравливающих, эпидемия вновь начинает набирать обороты, что вызывает опасения о необходимости возвращения к мерам строгой изоляции.

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