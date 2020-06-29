Москва, , 18:02 — REGNUM

Более 10 тысяч студентов и выпускников вузов и колледжей из всех регионов страны подали заявки на третий сезон Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«В настоящее время на Кубок «Управляй!» подано уже 10 458 заявок. Самыми активными по количеству участников среди высших учебных заведений являются: Дальневосточный федеральный университет — более 500 заявок; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации — более 160 заявок; Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина — более 150 заявок, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, — У студентов еще есть время подать регистрацию на конкурс. Заявочная кампания Кубка «Управляй!» была продлена до 10 июля. А с 18 мая для всех желающих в дистанционном формате проходят образовательные этапы. Спикерами вебинаров являются победители и финалисты нашего флагманского конкурса — «Лидеры России», а также представители крупных компаний. Результаты этих этапов вузы смогут засчитывать студентам как альтернативу учебным практикам».

Алексей Комиссаров уточнил, что среди регионов первые три места по количеству регистраций занимают: Москва — 1476 заявок, Санкт-Петербург — 732 регистрация и Приморский край — 677 регистрации.

«Участие студентов в Кубке по менеджменту «Управляй!» — прекрасная возможность для профессионального развития, в том числе и в дистанционном формате. Наш университет активно применяет современные цифровые технологии для повышения качества образования. Студенты и преподаватели Школы экономики и менеджмента и других школ ДВФУ уже третий год не только активно и результативно участвуют в Кубке, но и используют его потенциал в учебном процессе. Этим летом, в частности, Кубок может стать хорошей основой для одной из форм прохождения учебной практики», — отметил ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.

Напомним, в Кубке могут принять участие студенты и недавние выпускники организаций высшего и среднего профессионального образования со всей России с 18 до 25 лет.

«Управление виртуальной компанией на основе бизнес-симулятора и последующее обсуждение этого опыта с работодателями — это новый формат прохождения производственной и учебной практик. На наш взгляд, это интереснейший кейс, поскольку участники принимают конкретные управленческие решения, основанные на детальных расчетах экономических показателей и маркетинговых исследованиях, прорабатывают hard и soft skills. Мы уже провели первые защиты учебных практик, а в осеннем этапе планируем полноценно внедрять обучающий подход Кубка «Управляй!» в профильные дисциплины в рамках учебного процесса института», — сообщил директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС Руслан Долженко.

Образовательный этап кубка «Управляй!», начавшийся 18 мая, был разбит на три потока. Участники первого и второго потоков уже завершили своё обучение. Они показали высокую степень вовлеченности, активно обсуждали актуальные вопросы с приглашенными спикерами вебинаров, разбирали ошибки своих управленческих решений и разрабатывали успешные стратегии развития предприятия. Участники третьего потока продолжают свое обучение в образовательном этапе кубка «Управляй!». Итоги их работы в рамках бизнес-симулятора будут подведены 13 июля.

«Кубок «Управляй!» — замечательная возможность на практике испытать свои знания, умения и, при необходимости, заполнить пробелы. Теория хороша на коротких дистанциях, долгосрочная память активизируется только когда есть потребность в действиях. Образовательный этап мне очень понравился. Благодаря ему я поняла, как все работает, сделала свои первые ошибки и извлекла из них уроки. Я смогла погрузиться в жизнь, пусть и виртуальной, компании. Увидела достойных конкурентов — это дорогого стоит. Отдельно стоит сказать о приглашённых спикерах, которые на каждом вебинаре в дополнение к разбору освещали темы, которые сейчас просто необходимо изучать, эти знания при правильном применении могут быть хорошим стартом», — рассказала участница кубка «Управляй!» 2020, студентка Российской таможенной академии Ариана Абдул.

Участникам образовательной программы доступны вебинары с разбором экономических и управленческих основ работы бизнеса, лекции спикеров из крупных российских компаний, обсуждения по актуальным вопросам и проблемам в сфере образования, экономики и менеджмента, личностного роста, трудоустройства, профессиональной ориентации.

Регистрация на отборочный этап кубка «Управляй!» продлится до 10 июля. Подробнее о проекте можно узнать на сайте управляй.рф

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».