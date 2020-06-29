Москва, , 18:01 — REGNUM Компания МОЭК предупредила 323 потребителей-должников в Москве об отключении горячей воды. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба компании.

«МОЭК из-за систематических неплатежей в ближайшее время планирует ввести ограничение на поставку тепловой энергии и горячей воды в отношении 323 потребителей на территории Москвы, включая дома с постоянным проживанием», — сказали в пресс-службе.

В сумме задолженность 323 потребителей составляет более 208,4 миллиона рублей. Такая ситуация сложилась еще до введения ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса, отметили в МОЭК.

К 25 июня 2020 года компания уже ограничила поставку горячей воды в отношении 70 организаций на территории Москвы. Задолженность этих потребителей в сумме составляет более 78,4 миллионов рублей.

В МОЭК уточнили, что ограничение поставок возможно, если потребитель не платит два месяца за отопление или три месяца за горячую воду.