Майкоп, , 17:52 — REGNUM 85,1 млн рублей на выплаты врачам и социальную поддержку на рынке труда получит дополнительно Республика Адыгея, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе главы региона. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований Республике Адыгея ободрено решением трёхсторонней комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований. Средства в виде межбюджетных трансфертов будут выделены из Резервного фонда правительства РФ.

Дом правительства Республики Адыгеи Пресс-служба главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил значимость поддержки федерального центра в решении социальных задач, стоящих перед регионом, и актуальность выделения дополнительных ассигнований в период пандемии. По словам Кумпилова, решение о выделении средств было принято при поддержке члена комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований депутата Государственной думы Владислава Резника («Единая Россия»).

39 млн 916 тыс. рублей будут направлены на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также лицам из групп риска заражения этой инфекцией. 31 млн 462,8 тыс. рублей выделены для выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Ещё 13 млн 722,3 тыс. рублей предназначено для реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда республики.

Ранее Адыгея получила поддержку федерального центра для реализации масштабного проекта по обеспечению жителей качественным водоснабжением. В результате Адыгея вошла в государственную программу РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с 2018 года началось строительство водовода.