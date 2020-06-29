Саранск, , 17:51 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков в выходные проголосовал по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Вместе с супругой он пришел на избирательный участок в здании Государственного русского драматического театра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Перед началом процесса голосования глава региона с супругой прошли обязательную процедуру измерения температуры тела и обработки рук, а также получили индивидуальные наборы для голосования со средствами защиты.

«Мы выбираем сейчас путь для себя и страны на много лет вперед. На мой взгляд, самое важное, что есть в новой Конституции, — это социальные гарантии людей. Права граждан, в целом, были закреплены и раньше, но теперь они более конкретные. Речь идет об индексации пенсий, о том, что зарплата не может быть ниже величины прожиточного минимума. Это очень важно, что ежедневная жизнь человека определяется Конституцией», — отметил Волков.

Также он отметил важность поправок о национальной безопасности. Глава Мордовии полагает, что эта часть изменений укрепляет незыблемость границ РФ. Не менее важен факт совершенствования баланса властей.

«Страна вышла на новый уровень развития. Совет Федерации — это палата регионов, это значит, что регионы и люди, которые в них живут, становятся ближе к определению политики государства. Роль регионов в Конституции укрепляется», — заключил Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей стране в период с 25 июня по 1 июля проходит голосование по внесению изменений в основной закон страны. В ходе избирательного процесса используются технологии дистанционного голосования, голосования на дому, а также на избирательном участке по месту пребывания.