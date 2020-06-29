Рязань, , 17:53 — REGNUM Вынесен приговор бывшему директору муниципального предприятия «Детское питание» Рязани. Ленинский районный суд Тамбова признал его виновным в получении взятки, сообщили 29 июня в пресс-службе суда.

Как установило следствие, советник главы администрации Рязани разработал преступную схему получения взяток с поставщиков за заключение договоров. Он поручил бывшему советнику министра экономического развития РФ найти кандидатуру на должность директора МУПа. Тот предложил занять пост своему знакомому, его согласовал заместитель главы администрации Рязани. В 2018 директора «Детского питания» задержали при получении взятки.

Экс-чиновник приговорён к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему на пять лет запрещено занимать должности госслужбы.

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