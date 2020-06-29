Скопье, , 19:19 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 29 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 868 человек было выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. При этом 112 человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 6209 случаев заражения, 298 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 12 из них — за последние сутки. 2427 пациентов уже излечились.

Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, 15 июля в стране пройдут парламентские выборы, в настоящий момент проходит избирательная кампания. При этом в стране не менее 3484 активных случаев заражения коронавирусом, свыше половины (более 2000) приходится на столицу Скопье.

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