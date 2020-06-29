Кызыл, , 17:38 — REGNUM В городе Кызыл (Тува) силами Минобороны РФ развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В кратчайшие сроки, в течение суток, госпиталь инфекционного профиля на 100 койко-мест был доставлен из Челябинской области самолетами военно-транспортной авиации ВКС России и развернут в республике Тыва. Воздушным транспортом на расстояние около 3 тыс. километров было доставлено 108 военнослужащих, а также 65 тонн медицинского имущества и материальных средств. В полевом госпитале были развернуты приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Готовность госпиталя к работе сегодня, 29 июня, проверили первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и глава республики Шолбан Кара-оол. В составе группы специалистов из Москвы в Кызыл прибыли высококвалифицированные военные врачи из военно-медицинской академии им. С. М Кирова, а также медики первого Московского государственного медуниверситета им. И. М. Аксенова и российского национального исследовательского медуниверситета им. Н. И. Пирогова для оказания практической и научно-методической помощи.

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