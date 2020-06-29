Йошкар-Ола, , 17:35 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 29 июня в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ приняли участие 173 282 избирателя. Об этом говорится в материалах ЦИК России.

Всего в республике по состоянию н 1 января 2020 года зарегистрировано 539 289 избирателя. Таким образом, уже проголосовали более 32,1% от общего числа внесенных в списки избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня открылись все 533 участковых избирательных комиссии (УИК). В работе избирательных комиссий всех уровней в регионе принимают участие более 5 тыс. человек.