Калуга, , 19:20 — REGNUM В Калужской области порядка 170 тысяч детей до 16 лет имеют право на дополнительные 10 тыс. рублей по указу президента РФ. Об этом 29 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ Михаил Локтев.

В июле ПФР начнет перечислять выплаты родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до трёх лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от трёх до 16 лет, которые с апреля по июнь перечисляются семьям согласно апрельскому указу главы государства «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

По предварительным данным, калужским семьям с детьми до 16 лет дополнительно к уже направленным с апреля по июнь средствам будет выплачено ещё около 1,7 млрд рублей.

«Особенностью новой выплаты является то, что родителям, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата будет предоставлена автоматически, без подачи нового заявления», — сказал Михаил Локтев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области утвердили выплаты заразившимся коронавирусом медикам