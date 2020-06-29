Плёс, Ивановская область, , 17:21 — REGNUM Выставка работ Сальвадора Дали из частного итальянского собрания откроется 2 июля в Левитановском культурном центре Плёсского музея заповедника 2 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На выставке «Сальвадор Дали. Священное послание» будут представлены графическую серию Biblia Sacra — иллюстрации к Ветхому и Новому Завету. Работы содержатся в частном итальянском собрании. Экспозиция будет работать до 13 сентября 2020 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ивановской области в рамках снятия ограничений разрешена работа музеев и проведение экскурсия — правда, пока индивидуальных и по предварительной записи.