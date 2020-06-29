Рязань, 29 июня 2020, 17:12 — REGNUM Свыше 80 млн рублей на выплаты медикам, работающим с пациентами с подтверждённым коронавирусом, получит Рязанская область. Об этом 29 июня на своей странице в социальной сети написал глава региона Николай Любимов.
Выделение дополнительных средств анонсировал председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров («Единая Россия»). Общая сумма составит 81 млн 611 тысяч рублей.
Средства выделят из резервного фонда правительства РФ на межбюджетные трансферты регионам.