Рязань, , 17:12 — REGNUM Свыше 80 млн рублей на выплаты медикам, работающим с пациентами с подтверждённым коронавирусом, получит Рязанская область. Об этом 29 июня на своей странице в социальной сети написал глава региона Николай Любимов.

Выделение дополнительных средств анонсировал председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров («Единая Россия»). Общая сумма составит 81 млн 611 тысяч рублей.

«Медработники находятся «на передовой» нелёгкой борьбы с пандемией коронавируса и достойно справляются с новым вызовом. Дополнительное федеральное финансирование позволит своевременно и в полном объёме обеспечить стимулирующими выплатами всех работников медицины, которые участвуют в оказании помощи людям с этой инфекцией», — пояснил губернатор.

Средства выделят из резервного фонда правительства РФ на межбюджетные трансферты регионам.