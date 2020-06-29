Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Санкт-Петербургское управление ФАС сочло «непристойной» рекламу петербургского кафе после возмущения жителей культурной столицы. Об этом 29 июня сообщили в антимонопольном ведомстве.

«В Санкт-Петербургское УФАС поступили жалобы от жителей культурной столицы на неэтичную рекламу кафе «Щелкунчик». А именно, на рекламные баннеры с текстом: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак #кафещелкунчик» и неэтичным изображением», — заявили антимонопольщики.

Рекламодателем кафе оказалось ООО «Династия». По результатам рассмотрения жалобы и полученных документов комиссия признала действия фирмы нарушающими ч. 6 ст.5 закона «О рекламе», согласно которой «в рекламе не допускается использование непристойных образов».

«Было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 14 июля», — добавили в УФАС.

Управление указывает, что международным кодексом рекламной практики также определено, что вся реклама должна быть «законной, пристойной, честной и достоверной» и «не должна содержать заявлений или изображений, нарушающих общепринятые нормы пристойности».

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