Курск, 29 июня 2020, 17:06 — REGNUM В Курске младенец, найденный 27 июня в бэби-боксе детской областной детской клинической больницы, находится под наблюдением врачей, его состояние — удовлетворительное. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Главврач Игорь Зоря рассказал, что после необходимых обследований информацию о мальчике передадут в органы опеки, а потом он, скорее всего, будет направлен в Дом ребенка.
Как уже сообщало ИА REGNUM, бэби-бокс в Курской областной детской клинической больнице установили в 2012 году. 27 июня 2020 года там оставили третьего ребёнка. Предыдущих детей оставили в боксе в 2015 и 2017 году.
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