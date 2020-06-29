Курск, , 17:06 — REGNUM В Курске младенец, найденный 27 июня в бэби-боксе детской областной детской клинической больницы, находится под наблюдением врачей, его состояние — удовлетворительное. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Малыш находится в надежных руках врачей. Идет много дискуссий о необходимости бэби-боксов, но в конечном итоге важно то, что сохранена детская жизнь», — заявил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, который 29 июня посетил медицинское учреждение.

Главврач Игорь Зоря рассказал, что после необходимых обследований информацию о мальчике передадут в органы опеки, а потом он, скорее всего, будет направлен в Дом ребенка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бэби-бокс в Курской областной детской клинической больнице установили в 2012 году. 27 июня 2020 года там оставили третьего ребёнка. Предыдущих детей оставили в боксе в 2015 и 2017 году.

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