Рига, , 17:06 — REGNUM В Латвии за прошедшие сутки выявили один случай заражения коронавирусом. Об этом 29 июня сообщили в Центре по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).

По последним данным, в течение 24 часов медики провели 861 тест, общее количество обследованных превысило 148 770. В стационаре находится семь пациентов, у одного из них болезнь протекает в тяжёлой форме.

Всего в стране от COVID-19 скончались 30 человек, общее число выявленных зараженных составляет 1117.

Как передавало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Латвии, который длился почти три месяца из-за пандемии коронавируса, завершился 10 июня.