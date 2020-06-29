Черкесск, , 16:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прокуратура выявила нарушения в сфере строительства в столице республике. Установлено, что в городе Черкесске не принимаются меры к самовольным застройщикам, и те не несут наказания за свои незаконные действия, сообщили 29 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Самовольные постройки на территории города не раз выявлялись в ходе проверок городской прокуратуры, в том числе и по обращениям граждан. Так, в частности, был установлен ряд объектов капитального строительства в сфере торговли там, где их размещение не допускается.

По двум фактам незаконного строительства были направлены материалы в правоохранительные органы для принятия мерк самовольным застройщикам.

Установлены причины, способствующие совершению данных правонарушений. Так, мэрия Черкесска не разработала план выявления самовольных построек и не запланировала выездных мероприятий по их обнаружению. Администрация также не формировала реестр объектов самстроя и не проводила мероприятий по демонтажу незаконно возведенных объектов.

По данным нарушениям в работе мэрии было внесено представление прокуратуры, в котором указано на необходимость исправления ситуации.