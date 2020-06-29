Санкт-Петербург, 29 июня 2020, 16:57 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросил для своего подзащитного дополнительное оборудование, которое позволит ему слышать всё, что обсуждают за пределами «аквариума», где во время процесса находится Соколов,
Как передает корреспондент ИА REGNUM, после нервного срыва у подсудимого из-за желания стороны обвинения закрыть часть судебного заседания от общественности из-за оглашения конфиденциальной переписки потерпевшей с обвиняемым, адвокат Сергей Лукьянов попросил судью оборудовать место, в котором во время заседания содержится Соколов, усилителем звука.
«Прошу обеспечить в ходе всего судебного заседания лучшую слышимость для Олега Соколова: либо установить звукоусиливающую аппаратуру или рассматривать дело в другом зале, — попросил Лукьянов. — Чтобы мой подзащитный в полной мере слышал, что происходит на судебных заседаниях. Он неоднократно говорил о том, что не может в полной мере слышать то, что говорят свидетели и другие участники заседания».
Кроме того, адвокат заявил, что его доверитель не кричал на суд, а высказывался эмоционально, и в очередной раз потребовал огласить переписку Соколова и Ещенко на открытом заседании.
Читайте также: Историка Соколова пытался спасти из Мойки таксист-армянин
Слушание по делу об убийстве Анастасии Ещенко продолжится в следующий понедельник, 6 июля.
Читайте ранее в этом сюжете: Историк Соколов устроил истерику в суде