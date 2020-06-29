Москва, 29 июня 2020, 16:45 — REGNUM Житель Москвы выставил на продажу советский танк Т-34. Объявление о продаже пользователь выставил на интернет-ресурсе «Авито».
Цена техники не указана. В доказательство наличия танка продавец выставил серию снимков военной техники.
«Продается ходовой советский средний танк Т-34−85, после полной реставрации, оригинал, 1945 года выпуска, демилитаризован. Документы о собственности», — написал в пояснении к лоту продавец.
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