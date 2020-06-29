Рига, , 16:41 — REGNUM Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Латвии в понедельник, 29 июня. Об этом пишет 29 июня портал Tvnet. lv со ссылкой на данные Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

По данным экспертов, порывы ветра до 15 — 17 метров в секунду будут сопровождаться не только градом, но и обильными ливневыми осадками. Может быть причинён ущерб жилым домам, прервано транспортное сообщение, повреждены линии электропередач.

Кроме того, ожидается в стране быстрый подъём воды в некоторых реках и подтопление территорий. Температура воздуха на территории страны снизится и не превысит 19 градусов по Цельсию.