Анкара, 29 июня 2020, 16:37 — REGNUM Береговая охрана Турции отчиталась о спасении мигрантов с резиновой лодки, потерпевшей крушение в Эгейском море, 29 июня сообщает агентство Anadolu.
Инцидент возле небольшого острова у побережья Айвалык произошел в ночь с 28 на 29 июня. 35 мигрантов были спасены, ещё четверо считаются пропавшими без вести.
Известно, что беженцы направлялись в Грецию. В Турции находится около 3,6 млн беженцев из Сирии, группы мигрантов регулярно пытаются попасть в страны ЕС.
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