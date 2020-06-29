Магас, , 16:25 — REGNUM На одном из избирательных участков в Ингушетии, открытом для голосования по изменениям в Конституции РФ, поздравили молодоженов. Исполнить свой гражданский долг решила перед свадьбой невеста сына Героя Российской Федерации Абубакара Костоева.

Молодых встретили на избирательном участке № 903 в городе Сунжа, сообщили в пресс-службе мэрии. После голосования молодоженов поздравили, вручили им ценный подарок и показали концерт. Как сообщили в администрации города, голосование прошло с соблюдением всех необходимых мер безопасности, предусмотренных в период пандемии коронавируса.

https://www.instagram.com/p/CB_L0T9KbqH/

Напомним, тесть невесты Абубакар Костоев был удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество, проявленное в ходе спецоперации по обезвреживанию террориста-смертника в 2013 году.