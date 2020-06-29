Москва, , 16:29 — REGNUM Администрация парка «Зарядье» ограничит вход для посетителей 1 и 2 июля. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба парка.

Ограничения связаны с проведением онлайн-концерта Дениса Мацуева.

«Второго июля с 10:00 и до окончания онлайн-концерта будет ограничен проход на Большой луг и дорожки к нему от Гастрономического центра и Заповедного посольства, Большой и Малый амфитеатры и подходы к ним от Китайгородского проезда и с улицы Варварка, а также ландшафты под Стеклянной горой», — говорится в сообщении. Также проход на эту территорию ограничат 1 июля с 10:00 на время проведения монтажных работ и репетиции.

В пресс-службе уточнили, что попасть в парк можно будет со стороны Москворецкой набережной и от Васильевского спуска или с улицы Варварка через Патриаршее подворье.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля пройдет онлайн-концерт народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева. Концерт пройдет без зрителей, трансляция будет вестись в онлайн-кинотеатре ivi.

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