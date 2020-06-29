Москва, , 16:13 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина) возмущен проведением сетью ресторанов японской кухни акции в поддержку ЛГБТ и просит генерального прокурора Игоря Краснова проверить публикацию радужного логотипа компании в Facebook.

«Направил генпрокурору РФ Краснову депутатский запрос в связи с использованием сетью ресторанов «Тануки» радужной символики. Борьба с попытками незаконной пропаганды ЛГБТ в России продолжается. Они не пройдут!» — сообщил Журавлёв в соцсети.

Парламентарий в обращении обратил внимание на то, что логотип компании доступен открытому кругу лиц, включая и несовершеннолетних.

«Прошу вас проверить законность публикации радужного логотипа компании «Тануки» в сети Facebook как противоречащей законодательству РФ», — говорится в письме на имя Краснова.