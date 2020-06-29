Бишкек, , 16:06 — REGNUM В столице Киргизии 15 реанимобилей «скорой помощи» простаивали с 2018 года из-за возбуждения уголовного дела против чиновников министерства здравоохранения, из-за проблем с документацией.

Власти республики решили передать их центру экстренной медицинской помощи, чтобы они могли частично компенсировать острую нехватку реанимационных машин в период пандемии коронавируса.

По словам первого вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова, в последнее время киргизстанцы часто жалуются на то, что бригады «скорой помощи» приезжают поздно или же вовсе не приезжают к пациентам.

«Чтобы покрыть потребности в каретах скорой помощи, принято решение увеличить количество автомобилей Центра экстренной медицинской помощи. Этот вопрос согласован с представителями правоохранительных органов», — сказал высокопоставленный чиновник и добавил, что госкомитет по делам обороны предоставил центру еще пять реанимобилей.

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