Киев, 29 июня 2020, 16:12 — REGNUM Второй этап внедрения медицинской реформы на Украине не поддерживает 40% жителей страны, сказано в отчёте Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 29 июня на сайте организации.
Согласно результатам опроса, продолжение реформы одобряет четверть опрошенных, 40% против, а 32% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос.
Исследование проводилось с 20 по 23 июня, в нём участвовали 2 тыс. жителей подконтрольной Украине территории.
Напомним, ранее персонал нескольких больниц Киева вышел на акцию протеста против продолжения медицинской реформы на Украине. Медики пожаловались, что из-за действий реформаторов их учреждения лишились финансирования.
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