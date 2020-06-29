Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево. О своём «замечательнмо путешествии» в святое место светская дама сообщила в Instagram.
Она призналась, что не знала о введённом губернатором Нижегородской области запрете посещать монастырь.
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Уточняется, что административный протокол в отношении Анастасии Волочковой был составлен за нарушения требований режима повышенной готовности и карантина.
Как сообщало ИА REGNUM, Дивеевский монастырь был закрыт на карантин в связи с выявлением инфицированных коронавирусом на его территории. Кроме того, по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в селе Дивеево также введён карантин до устранения угрозы распространения инфекции. Въезд в населённый пункт разрешён только местным жителям. 11 июня монастырь открыли, но ограничения в самом селе продолжают действовать.
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