Нижний Новгород, , 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево. О своём «замечательнмо путешествии» в святое место светская дама сообщила в Instagram.

Она призналась, что не знала о введённом губернатором Нижегородской области запрете посещать монастырь.

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«Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы», — написал в соцсети в ответ балерине глава региона Глеб Никитин.

Уточняется, что административный протокол в отношении Анастасии Волочковой был составлен за нарушения требований режима повышенной готовности и карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, Дивеевский монастырь был закрыт на карантин в связи с выявлением инфицированных коронавирусом на его территории. Кроме того, по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в селе Дивеево также введён карантин до устранения угрозы распространения инфекции. Въезд в населённый пункт разрешён только местным жителям. 11 июня монастырь открыли, но ограничения в самом селе продолжают действовать.

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