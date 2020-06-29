Вена, , 17:17 — REGNUM Глава австрийского МИД Александер Шалленберг обратился с призывом к властям Турции не называть участвующих в демонстрациях курдов сторонниками террористов. Об этом 29 июня Австрийское агентство печати со ссылкой на МИД страны по итогам разговора министра с турецким послом в Вене.

«Называть демонстрантов сторонниками террористических организаций — это стиль, который мы отвергаем», — говорится в приводимом заявлении австрийского МИД.

Также в нем указывается, что Шалленберг обратился к турецкому послу с настоятельной просьбой не использовать такие выражения в дальнейшем, так как право на свободу собраний и выражения мнений — это одно из самых больших достояний страны.

«В наших общих интересах, чтобы в Вену не завозились иностранные конфликты», — отмечается в сообщении и указывается, что австрийский министр также призвал посла Турции способствовать деэскалации, а не подливать масла в огонь.

Отметим, поводом для данной беседы стали беспорядки на демонстрациях курдов в Вене, на участников которых четыре дня нападала агрессивно настроенная молодежь турецкого происхождения.