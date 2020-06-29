Москва, , 15:57 — REGNUM Российские туроператоры вынуждены переносить июльские туры на отдых граждан за границей на более поздние сроки, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Туры, запланированные с 1 по 31 июля, перебронируются на август — ноябрь 2020 года и даже на июль 2021 года с сохранением всех существенных условий путешествия — направление, отель, стоимость, количество дней путешествия.

Перебронировать невозможный к исполнению или аннулированный тур на любой маршрут и даты можно до конца 2021 года на официальных сайтах российских туроператоров.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор по просьбе Ростуризма отменил справки об отсутствии коронавируса для отдыха в санаториях России, но наличие другой справки осталось обязательным.

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