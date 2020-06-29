Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить в двухдневный срок предложения по введению жёсткого карантина. Об этом глава государства заявил 29 июня на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По его словам, ранее жесткий карантин позволил отложить пик эпидемии. Вместе с тем, после снятия режима чрезвычайного положения карантинные меры были ослаблены, отметил Токаев. В частности, после 11 мая число случаев заражения выросло в семь раз.

Президент поручил разработать предложения по введению жёсткого карантина по аналогии с мерами, принятыми в марте-мае 2020 года. Поручение дано государственной комиссии во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

Глава государства также отметил, что межведомственная комиссия не смогла обеспечить необходимого взаимодействия, мониторинг и контроль исполнения поручений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры и вынес предупреждения нескольким государственным служащим из-за упущений, допущенных в борьбе с коронавирусом.

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