Москва, , 16:00 — REGNUM После снятия режима самоизоляции в коллективах московских организаций возникают конфликты. Об этом 29 июня сообщила заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Мария Киселёва на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причиной их возникновения являются споры сотрудников, которые работают из офиса и тех, кто по-прежнему хочет работать дистанционно, опасаясь заразиться коронавирусом.

«Те, кто работает на местах, считают себя большими героями», — заявило психолог.

Поэтому конфликтность в организациях Москвы нарастает.

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