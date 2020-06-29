Псков, , 18:06 — REGNUM В Псковской области будет проведен капитальный ремонт здания в поселке Дедовичи, где в дальнейшем планируется разместить филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом 29 июня заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в муниципалитет.

Во время встречи с Ведерниковым директор Государственного музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отметила, что учреждение культуры готово взять на себя развертывание экспозиции не только в здании, но и на прилегающей территории. Для этого планируется использовать современные мультимедийные технологии. На земельном участке в будущем могут разместиться реконструкции партизанского быта.

«Мы хотели бы создать здесь место притяжения, потому что оно обязательно должно быть в Крае партизанской славы», — отметила Лезина, добавив, что реализация проекта позволит создать и дополнительные рабочие места для молодых специалистов гуманитарной направленности.

В свою очередь глава региона отметил, что финансирование капитального ремонта возможно, в том числе и за счет потенциальных инвесторов. Часть работ может быть выполнена на средства регионального бюджета.

«У нас сейчас Год памяти и славы. Хотелось бы, чтобы он стал и годом рождения музея здесь, на Дедовичской земле», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, инициатива создания в центре поселка Дедовичи первого в регионе музея, посвященного партизанскому движению, у жителей муниципалитета возникла одновременно с идеей закрепления в региональном законодательстве почетного звания «Край партизанской славы Псковской области».

Планировалось, что вместе с историей партизанского движения в музее навсегда закрепится память о легендарном продовольственном обозе и подвиге односельчан.

Напомним, тогда партизанам на оккупированной врагом территории удалось собрать за две недели 3,5 тысячи пудов хлеба, крупы, мяса и других продуктов, которые на 223 подводах были отправлены в осажденный Ленинград.

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