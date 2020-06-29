Оренбург, , 15:51 — REGNUM Прокуратура Оренбургской области признала ошибку в информации, которую распространила на официальном сайте о нарушении в отчете о доходах заместителя главы Оренбурга Татьяны Малышевой.

«Данная информация не соответствует действительности, указана ошибочно. Персональные данные супруга заместителя главы города Оренбурга, полученные в ходе проверки, полностью совпали с персональными данными другого лица», — сказали в надзорном ведомстве и принесли официальное извинение чиновнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня прокуратура опубликовал сведения о том, что вице-мэр, курирующий блок ЖКХ и транспорта, не отразила в отчете о доходах сведения о продаже автомобиля и покупке новой машины. Впоследствии Татьяна Малышева прокомментировала ситуацию, заявив о недостоверности информации со стороны прокуратуры.

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