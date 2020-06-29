Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM В Ростовской области завершается подготовка к открытию народного военно-исторического музея «Самбекские высоты» (Неклиновский район). Торжественная церемония состоится 30 августа — в день полного освобождения Донского края от немецко-фашистских захватчиков. Однако на территории комплекса уже состоялась первая экскурсия, которую для волонтёров провёл донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«Донская молодежь всегда была отзывчива и внимательна к людям, нуждающимся в помощи. И пример тому — работа добровольцев всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в период распространения коронавирусной инфекции. За время проведения акции добровольцы Дона оказали помощь почти 40 тыс. жителей области, находящихся в группе риска. Cвою гражданскую активность и неравнодушие проявили более 3300 добровольцев со всей Ростовской области», — отметил глава региона.

Памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» в стенах музея получили 20 лучших добровольцев.

Музея располагается на территории, где в годы Великой Отечественной войны пролегала линия Миус-фронта. Здесь бои были наиболее ожесточёнными — в смертельных схватках с врагом пали более 830 тыс. бойцов Красной армии. Посетителям музея представят моменты подписания актов капитуляции Германии, фрагменты военных произведений Михаила Шолохова, кадры Парада Победы 1945 года.

На территории комплекса расположена Аллея памяти, где земле преданы останки бойцов, найденных поисковиками, скульптурная композиция «Журавли», интерактивная площадка «Прорыв», где представлена боевая техника тех лет, амфитеатр на 300 посадочных мест и информационно-выставочный центр с двумя залами, военно-патриотический парк «Патриот».

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