Черкесск, , 15:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии врачи борются за жизнь молодой женщины, неделю назад ставшей матерью. С диагнозом COVID-19 она поступила перед родами в госпиталь, оборудованный в городской больнице Черкесска.

«Пациентка находится в тяжелом состоянии, после родоразрешения прошло восемь дней, ребенок жив. Больная обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами», — пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

По данным издания, врачей больницы, лечащих роженицу, ежедневно консультируют специалисты научного центра акушерства и гинекологии имени Кулакова. Помощь женщине также оказывает реаниматолог, профессор, руководитель группы медиков, прибывших в Карачаево-Черкесию из Башкирии, Ильдар Лутфурахманов.