Оренбург, , 15:43 — REGNUM В Оренбурге сотрудники Промышленного районного отдела судебных приставов города с 29 июня отправлены на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Оренбургской области.

Карантин введен из-за неблагополучной эпидобстановки, связанной с заражением коронавирусом. Остальные отделы ведомства работают в прежнем режиме, при котором ограничен личный прием граждан.

В каждом структурном подразделении имеются почтовые ящики, с помощью которых граждане могут передать свои заявления. Информацию по исполнительным производствам и способам оплаты можно получить с помощью электронного сервиса: «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства».

Напомним, с начала пандемии, по состоянию на 29 июня в Оренбургской области выявлено 3700 носителей SARS-CoV-2. По данным карты распространения COVID-19 в регионе, в Оренбурге выявлено 1039 случаев заражения.